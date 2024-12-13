"أبي رفض احترافي كرة القدم!" .. سعود عبدالحميد: انتقالي من الاتحاد للهلال "خطوة كبيرة" والنصر سر بدايتي

من الاعتراض إلى الاحتراف في أوروبا..

تحدث الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، عن "أسرار" دخوله عالم الساحرة المستديرة؛ بداية من رفض والده ووصولًا إلى الاحتراف في إيطاليا، من بوابة فريق العاصمة روما.

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سعود البالغ من العمر 24 سنة، انتقل من نادي الهلال إلى روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2028.

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واعترف سعود في حوار مع "كورة بريك"، بأن والده - رحمه الله - كان رافضًا تمامًا احترافه كرة القدم؛ حيث طالبه بالتركيز في دراسته فقط، خاصة أنه رأى بأن هذه اللعبة لن تفيده بشيء.

وقال ظهير روما الحالي: "خالي هو من شاهد موهبتي، وأصر على احترافي كرة القدم.. في أحد الأيام أخذني من المدرسة إلى نادي الاتحاد"، لافتًا إلى أنه خضع لاختبارات؛ حيث تم قبوله وتسجيله في كشوفات العميد.

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وأشار إلى أن أولى مبارياته مع الفريق الأول للعميد الاتحادي، كانت ضد الباطن في مسابقة الدوري موسم 2018-2019، عندما شارك في الدقيقة الأخيرة؛ ليظهر بعدها للمرة الثانية في كلاسيكو النصر؛ حيث نزل كـ"بديل" مع بداية الشوط الثاني.

وأضاف عبدالحميد: "المدرب أوكل لي مهمة إيقاف أحمد موسى، جناح نادي النصر وقتها"، موضحًا أن تألقه ضد العالمي وأداءه لمهامه على أكمل وجه ضد النجم النيجيري، كانا السبب في أن يصبح لاعبًا أساسيًا في الاتحاد.

واعتبر سعود عبدالحميد أن الانتقال من الاتحاد إلى الهلال، بمثابة "الخطوة الكبيرة" في مسيرته الكروية؛ خاصة أنه كان هناك تحدٍ خاص، بتواجد لاعب بحجم محمد البريك، يلعب في نفس مركزه "الظهير الأيمن"، بقلعة الزعيم.

وأكد سعود أنه اشتغل على نفسه بقوة في الهلال، حتى استطاع أن يثبت موهبته وأحقيته في اللعب أساسيًا، إلى أن جاء له عرض روما؛ قائلًا: "لم أتردد للحظة في قبوله.. حلمي منذ سنوات كان الاحتراف في أوروبا".

واخنتم سعود تصريحاته؛ بالقول: "كنت أتمنى أن يكون أبي معي الآن.. كان سيفخر بي حقًا، عندما يشاهد كل ما حققته في مسيرتي الكروية، وما وصلت إليه الآن".