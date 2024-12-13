تحذير غير مباشر للهلال بسبب نيمار! .. قانوني: أي لاعب يحق له فسخ عقده مع ناديه في هذه الحالة

مستقبل اللاعب حيّر العالم أجمع..

أكثر من إعلامي مُقرب من الهلال أكد أن مجلس إدارة النادي، يتجه إلى عدم إعادة "تسجيل" النجم نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم "المحلية"، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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الهلال تعاقد مع نيمار في صيف 2023، قادمًا من فريق باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط، قبل أن يتعرض للإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال شهر أكتوبر من نفس العام؛ ليتم رفع اسمه من "القائمة المحلية"، في يناير 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعاد النجم البرازيلي للعب مع الهلال مجددًا في شهر أكتوبر 2024، حيث شارك في مباراتين آسيويتين فقط، قبل أن يتعرض لإصابة جديدة وهذه المرة بـ"تمزق في العضلة الخلفية"؛ لتزيد الأحاديث الإعلامية عن رغبة الزعيم في الاستغناء عنه؛ وسط تأكيدات من اللاعب ووالده على الاستمرار.

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وبعد رغبة اللاعب في الاستمرار.. يبدو أن الهلال يجهز مفاجأة صادمة له؛ حيث قال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال عبر برنامج "أكشن مع وليد"، مساء يوم الجمعة، ومن قبله أكثر من صحفي: "موضوع نيمار واضح.. سيستمر مع الفريق حتى نهاية عقده؛ لكن النادي لن يسجله (محليًا)، وسيشارك في المباريات الخارجية فقط".

هُنا.. وجّه القانوني الرياضي أحمد الشيخي، تحذيرًا - غير مباشر - إلى نادي الهلال، بإمكانية فسخ نيمار جونيور عقده مع الفريق الأول؛ حال كان عدم تسجيله "محليًا" - دون موافقته -.

الشيخي كشف عبر برنامج "برا 18"، مساء يوم الجمعة، عن أن "عقود العمل" تعطي أي لاعب حق فسخ ارتباطه مع ناديه، حال عدم تسجيله في البطولات الرئيسية - مثل الدوري المحلي -؛ قائلًا: "لقد صدرت العديد من الأحكام بذلك!".

وأشار القانوني الرياضي إلى أن النادي، لكي يتجنب أي عقوبات من "فيفا" وقتها؛ سيكون مضطرًا أن يثبت بالأدلة أن تسجيل عقد لاعبه "محليًا" أو في البطولات الرئيسية، سيسفر عنه العديد من المخاطر؛ بسبب إصاباته على سبيل المثال.

واختتم أحمد الشيخي تصريحاته، بتوجيه نصيحة إلى الأندية السعودية؛ بضرورة وضع بند في عقود اللاعبين الأجانب مستقبلًا؛ بإمكانية عدم تسجيلهم "محليًا"، وأنهم سيشاركون في البطولات الخارجية فقط.