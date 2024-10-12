أخبار الهلال اليوم | نصراوي يسخر من تألق نيمار .. وميتروفيتش يرد على "تمرده" في صربيا!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 12 أكتوبر 2024.
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"ثالث أهدافه مع الهلال".. صحفي نصراوي يتهكم على نيمار!
تهكم الصحفي السعودي عبد العزيز العصيمي، المعروف بانتمائه لنادي النصر، على النجم البرازيلي نيمار الذي عاد للتدريبات الجماعية برفقة ناديه الهلال.
بعد غيابه عن قمة الهلال .. يايسله يستعيد لاعب الأهلي الأساسي قبل مواجهة الخليج
استعاد النادي الأهلي، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
"احذروا السقوط في هذا الوحل" .. إعلامي سعودي يدق ناقوس الخطر لوزارة الرياضة واتحاد الكرة
حذر الإعلامي فهد السبيعي، من انتشار ظاهرة التعصب في الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الأخيرة، محذرًا من عواقب حالة الاحتقان التي تملأ الشارع الرياضي.
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خالد العطوي يتحدى: لدي قدرة على النجاح مع أكبر أندية الدوري السعودي
أكد خالد العطوي، مدرب منتخب السعودية للشباب السابق، أن المدرب الوطني قادر على قيادة أكبر الفرق في دوري روشن السعودي للمحترفين.
"طلاق قبل الزواج!" .. خالد بن طلال يتحدث عن مستقبل نيمار مع الهلال ويؤكد: الموضوع طول جدًا
تحدث الأمير خالد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال السعودي، عن "مستقبل" الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع الفريق الأول لكرة القدم.
الطقم التاريخي يخالف لوائح دوري روشن .. تحذير "قانوني" إلى الهلال قبل مواجهة الفيحاء!
فجّر أحمد الأمير، مستشار القانون الرياضي الدولي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول نادي الهلال، ومشروعه بارتداء قمصان تاريخية في مباراة الفيحاء، على ملعب المملكة أرينا، في دوري روشن السعودي.
بعد معاناته من الإدمان ومحاولة الانتحار .. ماتيوس بيريرا ينضم إلى منتخب البرازيل لأول مرة!
تلقى ماتيوس بيريرا، لاعب وسط كروزيرو البرازيلي الحالي، والهلال السابق، نبأ سعيدًا باستدعائه من قِبل المدير الفني للمنتخب البرازيلي دوريفال جونيور، للانضمام إلى (السليساو) لأول مرة في مسيرته الكروية، بعمر 28 عامًا.
"النصر أقرب من الهلال والأهلي ولكن!" .. مانشستر يونايتد يقرر بيع نجمه في الشتوية
يعمل مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على "التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".
في انتظار المشاركة الأولى مع الهلال .. متعب الحربي يرفض "رخصة" جورج جيسوس!
لا يزال متعب الحربي، ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ينتظر المشاركة الأولى بقميص فريقه الجديد، والذي انتقل إليه في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الشباب.
"الجميع يعرف من أنا!" .. أليكساندر ميتروفيتش يرد على اتهامات التمرد ويوجه رسالة إلى مدرب صربيا
رد الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الجمعة، على اتهمات "تمرده" ضد منتخب بلاده.