"الجميع يعرف من أنا!" .. أليكساندر ميتروفيتش يرد على اتهامات التمرد ويوجه رسالة إلى مدرب صربيا

ميتروفيتش يخرج عن صمته أخيرًا..

رد الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مساء اليوم الجمعة، على اتهمات "تمرده" ضد منتخب بلاده.

ميتروفيتش البالغ من العمر 30 سنة، "غاب" عن معسكر منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في شهر سبتمبر الماضي؛ وسط أنباء عن خلافات قوية مع المدير الفني دراجان ستويكوفيتش.

وفي هذا السياق.. نفى ميتروفيتش خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة صربيا وسويسرا، "تمرده" على المنتخب أو المدرب ستويكوفيتش؛ قائلًا: "لا أريد تقديم تبريرات لأي شخص.. الجميع يعرف من أنا وماذا قدمت لبلادي".

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منتخب صربيا يستضيف نظيره السويسري، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

وأضاف مهاجم نادي الهلال في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "نوفوستي": "من المهم بالنسبة لي؛ أن يعرف المدرب والجماهير مدى أهمية لعبي للمنتخب الوطني".

واعتبر أليكساندر ميتروفيتش أن الشائعات التي تم ترويجها بشأن "تمرده"؛ ليس إلا وسيلة من بعض وسائل الإعلام، للانتشار وزيادة المتابعين فقط.

وشدد ميتروفيتش على أنه ضحى كثيرًا من أجل صربيا، لافتًا إلى أنه في كل مرة يتم استدعائه للمنتخب الوطني؛ يكون هدفه المساعدة فقط من أجل تحقيق الانتصارات، دون النظر إلى أي اعتباراتٍ أخرى.

جدير بالذكر أن ميتروفيتش، خاض 94 مباراة دولية مع منتخب صربيا الأول لكرة القدم، مسجلًا خلالها 58 هدفًا، وصانعًا 5 آخرين إلى زملائه، مع تحصله على 21 كارت أصفر.