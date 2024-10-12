بعد غيابه عن قمة الهلال .. يايسله يستعيد لاعب الأهلي الأساسي قبل مواجهة الخليج

الأهلي في المركز العاشر من دوري روشن..

استعاد النادي الأهلي، أحد اللاعبين الأساسيين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي، في قمة الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

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ويطمح الأهلي في بداية جديدة بعد فترة التوقف الدولي، بعد خسارته في المباراتين الماضيتين في دوري روشن، أمام القادسية (0-1) والهلال (1-2)، في الجولتين الخامسة والسادسة، فيما يستعد الراقي لملاقاة الخليج، يوم الجمعة المُقبلة، في الجولة السابعة من المسابقة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، منح الضوء الأخضر للاعب عبد الله العمار، للمشاركة في التدريبات الجماعية، غدًا (الأحد)، بعد تعافيه من الإصابة بالإنفلونزا الحادة التي نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وتسببت إصابة الإنفلونزا، في غياب العمار، الذي يعد أحد اللاعبين الأساسيين في مباريات الأهلي، عن مواجهة الهلال، ليشارك سعد بالعبيد بدلًا منه.

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ويمر الأهلي بمستوى متذبذب، تحت قيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، خلال الموسم الجاري، بعد الخروج من بطولتي كأس الدرعية للسوبر السعودي من نصف نهائي، ثم دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلًا عن احتلال المركز العاشر في جدول دوري روشن، برصيد 7 نقاط، فيما يقدم الراقي مستويات طيبة في دوري النخبة الآسيوية، حيث يحل في صدارة مجموعة أندية الغرب، برصيد 6 نقاط من مباراتين، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر.