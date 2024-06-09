أخبار الهلال اليوم | نزيف ساق سيرجي سافيتش .. وإصابة جديدة للزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد 9 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الأحد 9 يونيو 2024.

"ويل لليورو من ثنائي الهلال" .. سافيتش يتألق بساق تنزف وميتروفيتش يهز شباك السويد!

قدم ثنائي فريق الكرة بنادي الهلال، سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش، عرضًا قويًا مع منتخب صربيا، في مباراته الودية أمام السويد، على ملعب فريندز، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024). "اقرأ التفاصيل"

"إصابة جديدة في معسكر الأخضر" .. مانشيني يستبعد لاعب الهلال قبل مباراة الأردن!

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول، استبعاد لاعب جديد من معسكر الأخضر، بعد عودة البعثة إلى الرياض، قادمة من باكستان. "اقرأ التفاصيل"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"هل يستغنى الهلال عن سيرجي سافيتش؟" .. عبد العزيز المريسل يُثير الجدل!

أثار الإعلامي عبد العزيز المريسل الجدل خلال الساعات الماضية، بشأن لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، واستمراره مع فريقه الهلال! "اقرأ التفاصيل"

6 لاعبين دفعة واحدة .. دوري روشن السعودي يفاوض نصف فريق برشلونة!

تُحاول الأندية السعودية حاليًا، مفاوضة لاعبين مميزين، من أجل ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، استعدادًا للموسم المقبل. "اقرأ التفاصيل"

"هلال مدريد" .. لاعب سلة وكيليان مبابي يسخران من عرض الزعيم للفرنسي!

سخر يانيس أنتيتوكونمبو لاعب السلة اليوناني، من العرض المقدم من نادي الهلال إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو الأمر الذي تفاعل معه الأخير. "اقرأ التفاصيل"