ثنائي الهلال يقدم عرضًا قويًا ويقود صربيا لفوز ودي على السويد..

قدم ثنائي فريق الكرة بنادي الهلال، سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش، عرضًا قويًا مع منتخب صربيا، في مباراته الودية أمام السويد، على ملعب فريندز، في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2024).

وشارك ثنائي الهلال في القائمة الأساسية للمنتخب الصربي، حيث تمكن سافيتش من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 18، بعد استقبال كرة عرضية من زيفكوفيتش، ليودع كرة رأسية في الشباك، فيما أثار سيرجي قلق الجماهير الهلالية، بعد انتهاء منافسات الشوط الأول، حيث كشف اللاعب عن ساقه التي كانت تنزف دمًا.

ورغم إصابة سافيتش، إلا أن المدرب دراجان ستوجكوفيتش، أصرّ على مواصلته للعب خلال الشوط الثاني، ليواصل عرضه المميز، حيث قدم تمريرات صحيحة بنسبة 77%، وصنع تمريرة مفتاحية، كما تمكن من قطع تسديدة على مرمى فريقه، وصنع 3 اعتراضات، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 71، ليشارك بيرمانسيفيتش بديلًا له.

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أما عن مهاجم الهلال، فقد تمكن من تسجيل الهدف الثاني لصربيا في الدقيقة 60، بعد استغلال تمريرة عرضية من ملادينوفيتش، ليسدد كرة خاطفة في الزاوية اليسرى، قبل لحظات من استبداله، في الدقيقة 61، ليشارك تاديتش الذي وقع على الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

ويلعب المنتخب الصربي في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأوروبية، حيث يستهل مشواره في اليورو، بملاقاة إنجلترا في 16 يونيو، ثم يواجه سلوفينيا في 20 يونيو، قبل أن ينهي مشواره في المجموعات، بمواجهة الدنمارك في 25 من الشهر الجاري.