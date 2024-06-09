"هلال مدريد" .. لاعب سلة وكيليان مبابي يسخران من عرض الزعيم للفرنسي!

مبابي يتفاعل مع السخرية من عرض الهلال له!

سخر يانيس أنتيتوكونمبو لاعب السلة اليوناني، من العرض المقدم من نادي الهلال إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي، وهو الأمر الذي تفاعل معه الأخير.

وكانت هناك بعض الأخبار التي تُشير إلى أن الهلال قدم عرضًا إلى مبابي خلال صيف 2023، من أجل التعاقد مع مبابي، ولكن اللاعب الفرنسي رفض العرض، لينتقل إلى ريال مدريد بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.

ونشر يانيس عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صورة تجمع بين كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، في الوقت الذي كان فيه البرتغالي لاعبًا في ريال مدريد، وبجواره الفرنسي وهو طفل.

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وعلق لاعب السلة على الصورة قائلًا: "بعد مفاوضات مع الهلال، ريال مدريد أنا في طريقي إليكم، هلال مدريد .. أوه آسف أقصد هلا مدريد".

وتفاعل مبابي مع ما نشره يانيس، حيث قام بوضع رموز تعبيرية ضاحكة، كنوع من السخرية، كما فعل البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد نفس الأمر.