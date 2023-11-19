أخبار الهلال اليوم | نجاحات ميتروفيتش تتواصل، ونجوم دوري روشن قبل الثورة

أعلن الاتحاد مؤخرًا تعاقده مع مارسيلو جاياردو لتدريبه عقب إقالة نونو سانتو نظرًا لتراجع الأداء والنتائج والخلافات مع اللاعبين خاصة كريم بنزيما وعبد الرحمن عبود، ويبدو أن نجوم دوري روشن السعودي مطالبون بالحذر والقلق على أقدامهم من فلسفة المدرب الجديد، وعلى رأسهم الثنائي كريستيانو رونالدو وأليكساندر ميتروفيتش.

بعد أن أبهر الجميع، تزايدت نغمة لولا قضية محمد كنو لكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في صفوف الهلال حاليًا وليس النصر، ليبدأ الجميع يتخيل لو كان الدون لاعبًا مع الزعيم وليس العالمي.

ارتفعت طموحات أندية دوري روشن السعودي، بعدما أصبح الدوري يستهدف أكبر نجوم العالم خلال الوقت الحالي، لينافس الدوريات الكبرى، وهذا ما قد يجعل الجماهير تنسى النجوم المحترفين الذين تألقوا مع أنديتهم في الوقت الذي كان فيه الأندية تتعاقد مع لاعبين أجانب سطروا تاريخًا لهم.