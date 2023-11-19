نيمار يشهد .. بيئة النصر الأنسب لكريستيانو رونالدو من الهلال!

هل حقًا كان رونالدو يستحق الانضمام إلى الهلال؟

SHAHID

بعد أن أبهر الجميع، تزايدت نغمة لولا قضية محمد كنو لكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعبًا في صفوف الهلال حاليًا وليس النصر، ليبدأ الجميع يتخيل لو كان الدون لاعبًا مع الزعيم وليس العالمي.

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رونالدو أثبت للجميع أنه مازال قادرًا على أن يقدم المزيد من المستويات التي اعتاد عليها الجمهور منه، بعد النجاحات التي قدمها مع نادي النصر خلال الموسم الحالي ونصف الموسم الماضي.

تألق رونالدو مع النصر، هو إثبات حقيقي بأن بيئة العالمي هي الأنسب له من أي بيئة أخرى، حتى لو كانت بيئة نادي الهلال، فكل لاعب له عقلية مختلفة عن الآخر، ويجب أن يختار البيئة التي سيتعايش معها بشكل أفضل.

ولكن هناك بعض الأمور التي تؤكد على أن انضمام رونالدو إلى النصر، أنسب له من انضمامه إلى الهلال، نتحدث فيها ونناقشها خلال السطور التالية..

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بيئة النجم الأوحد

خلال السنوات الأخيرة، تبين للجميع أن نادي النصر تحب دائمًا النجم الأوحد في الفريق، الذي يمتلك القدرة على قيادته لتحقيق الإنجازات والبطولات.

شاهدنا هذا الأمر في الكثير من الحالات، كانت أبرزها مع النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ولكنه لم يستغل هذا الأمر لصالحه، لكن استخدمه بطريقة غير جيدة ليرحل عن العالمي وينتقل إلى الاتحاد.

كما أن ثقافة اللاعبين المحليين داخل نادي النصر، تحتاج دائمًا إلى لاعب تُساعده على التألق، وهذا ما حدث بالفعل مع رونالدو خلال العام الذي قضاه مع الفريق.

اللاعبون المحليون في صفوف نادي النصر، دائمًا ما تُحب أن تعول على النجم الأوحد في الملعب، وهو الأمر الذي يحبه أيضًا رونالدو ويستغله جيدًا لمصلحته ومصلحة الفريق بشكل جماعي.

وأما عن لاعبي الهلال المحليين، فمن المعروف أنهم يستطيعون الاعتماد على أنفسهم دون الحاجة إلى نجم كبير في الفريق، ولكم في النجم البرازيلي نيمار جونيور خير دليل.

بعد أن انضم نيمار إلى الهلال، تراجعت نتائج الفريق، لأن جونيور يتميز في مساعدة الجميع له، ولكن كان هناك نجوم آخرون يتم مساعدتهم مثله تمامًا، على رأسهم سالم الدوسري، أو حتى الأجانب مثل أليكساندر ميتروفيتش ومالكوم وميشايل ديلجادو.

وبعد إصابة نيمار وغيابه عن الفريق، وجدنا أن الهلال تحسن على المستوى الجماعي بشكل كبير، وتطورت النتائج بشكل إيجابي ويسير على الطريق الصحيح في كافة الاتجاهات والبطولات، لأن بيئة الزعيم لا تتقبل فكرة النجم الأوحد.

احتياج القائد في النصر

احتاج نادي النصر قبل قدوم رونالدو إلى قائد حقيقي يستطيع أن يقود النادي للتطور، سواء على مستوى اللاعبين، أو بعض الأمور التي تخص الفريق.

وبعدما انضم كريستيانو إلى صفوف العالمي وحمل شارة القيادة، قام بمساعدة زملائه خاصة المحليين للتطوير بشكل ملحوظ، وذلك بالتزامه وأيضًا نصائحه التي يوجهها للجميع بشكل مستمر.

هذا بالإضافة إلى أنه عبر عن رغبته في أن تُصبح تدريبات النصر الجماعية في الصباح بدلًا من المساء، لأنه اعتاد على هذا الأمر عندما كان لاعبًا في الدوريات الأوروبية الكبرى، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح العالمي يتدرب صباحًا الآن.

كما أن رونالدو بصفته قائدًا، نجح في أن يُساعد الإدارة في التعاقد مع مدرب يليق بالنصر، وهو مواطنه لويس كاسترو المدير الفني الحالي للفريق، والذي يقوده لتحقيق أفضل النتائج، وتقديم أفضل المستويات بجميع البطولات.

ولكن إذا كان رونالدو في صفوف الهلال، فلن تقبل إدارته تدخله في أي أمر من هذه الأمور، سواء مواعيد التدريبات، أو حتى يقول رأيه في المدرب الجديد الذي يقود الفريق.

ولن يحصل كريستيانو على المساحة الكافية في مساعدة الهلال على التطور، لأن سياسته معروفة للجميع وهي عدم السماح للاعبين في التدخل بالأمور الإدارية.

ولذلك فإن تواجد رونالدو في النصر، أنسب له بكثير من التواجد في الهلال، فهو يستطيع أن يُساعد نفسه وكل من حوله وناديه، وهناك تقبل لهذا الأمر، ولذلك أصبح الآن أهم محترف انضم إلى دوري روشن السعودي خلال السنوات الأخيرة.

SHAHID