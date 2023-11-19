بعد وفاة والد ياسر الشهراني .. فيديو من الذاكرة وثق سعادته بانتقاله إلى الهلال

فيديو يعود لعام 2012 وقتما رحل الشهراني عن القادسية متجهًا إلى الهلال..

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فُجع صباح اليوم الأحد، ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، بوفاة والدته غرسان سعيد سعران الشهراني، بعد صراع مع المرض.

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الشهراني نعى والده عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بآيات قرأنية وبعض الأدعية، متلقيًا التعازي من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين.

وكان المرض قد اشتد على والده في يوليو الماضي، حتى تسبب في تخلفه عن بعثة الفريق التي غادرت للنمسا، لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد، قبل أن يلتحق بالفريق بعد ذلك بعد الإطمئنان عليه.

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ومع انتشار خبر وفاته، أعاد البعض نشر فيديو قديم للقاء مع والد اللاعب بعد انتقاله للزعيم، إذ قال وقتها: "سعيد بانتقاله للهلال، الله يوفقه في محل ما يذهب دنيا وأخرة، أتمنى لها التوفيق في حياته".

يشار إلى أن الشهراني كان قد انتقل للهلال في عام 2012 بعدما كان قد بدأ مسيرته الكرة مع نادي القادسية.

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