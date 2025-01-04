أخبار الهلال اليوم | نادي برازيلي يتراجع عن "ضم نيمار" .. وموقف ميتروفيتش وسافيتش من كلاسيكو الاتحاد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 4 يناير 2025
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إبراهيم العنقري ينتقد رينارد: نجاحه السابق بسبب الهلال .. وفعل كل شيء لإسقاط المنتخب السعودي
لا تزال أصداء خسارة منتخب السعودية خلال منافسات كأس الخليج الأخيرة تتردد في وسائل الإعلام المحلية، بحثًا عن حلول لتصحيح مسار الأخضر في البطولات المقبلة.
"منظر لا يُمل منه" .. رابطة دوري روشن تثير الجدل بتغريدة "اتحادية" محذوفة
حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق.
بعد أن أعلن رغبته بالبقاء في الهلال.. نادٍ برازيلي يعلن ضم نيمار ثم يتراجع!
فوجئ مشجعو كوريتيبا الناشط في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بخبر من نوع خاص، لم يكن متوقعًا أن يحدث كل هذا المردود، أو أن يصدقه أحد أصلًا!.
المباراة التالية
قبل كلاسيكو الاتحاد.. بشرى هلالية بشأن إصابة نجم الفريق وترقب مصير مواطنه!
تلقى مشجعو الهلال دفعة معنوية سارة، حول هداف الفريق، الصربي ألكساندر ميتروفيتش والذي غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب إصابة في الفخذ.
"سيعانون مثل كريستيانو رونالدو" .. الطريقي يتحدى ريال مدريد وليفربول لمنافسة الهلال في دوري روشن!
تسبب الموسم المنصرم في إحراج للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بعد فشله في قيادة العالمي للمنافسة على البطولات المحلية، في ظل سيطرة غريمه التقليدي الهلال على الألقاب.
"تاريخك مع المنتخب والنادي بطولتين فقط!" .. أسطورة الأهلي يتعرض لـ"السخرية" بعد هجومه على البليهي
أثار محمد عبدالجواد، أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي، خلال اليومين الماضيين؛ بعد تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأخضر، وفي مقدمتهم المدافع المخضرم علي البليهي.
الضربات تتوالى على الهلال! .. محترف جديد ينضم إلى ميتروفيتش في "قائمة الإصابات" قبل كلاسيكو الاتحاد
في الوقت الذي يسابق فيه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الزمن"، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بكلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض الزعيم لضربة جديدة قوية.
نيمار يواجه اتهامات جديدة بعد آلام المعدة وصورة صديقته الجدلية .. والهلال يرد بـ"مقطع فيديو"!
في الساعات الماضية.. بدأت حملة جديدة ضد نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ على خلفية "غيابه" عن التدريبات الجماعية.
هدف الهلال القديم .. النصر يتحرك لحسم أولى صفقات عصر ماجد الجمعان و"هذا موقف اللاعب!"
بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر؛ تحركت إدارة العالمي لخطف أولى "الصفقات الشتوية"، من عمالقة أوروبا.
"منافسة الهلال والاتحاد صعبة ولكن" .. كريستيانو رونالدو يتحدث عن عقده و"حلمه الأكبر" في النصر
اعترف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول، وهذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".