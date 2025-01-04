أخبار الهلال اليوم | نادي برازيلي يتراجع عن "ضم نيمار" .. وموقف ميتروفيتش وسافيتش من كلاسيكو الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 4 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 4 يناير 2025

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لا تزال أصداء خسارة منتخب السعودية خلال منافسات كأس الخليج الأخيرة تتردد في وسائل الإعلام المحلية، بحثًا عن حلول لتصحيح مسار الأخضر في البطولات المقبلة.

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حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق.

فوجئ مشجعو كوريتيبا الناشط في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بخبر من نوع خاص، لم يكن متوقعًا أن يحدث كل هذا المردود، أو أن يصدقه أحد أصلًا!.

تلقى مشجعو الهلال دفعة معنوية سارة، حول هداف الفريق، الصربي ألكساندر ميتروفيتش والذي غاب عن الفريق مؤخرًا بسبب إصابة في الفخذ.

تسبب الموسم المنصرم في إحراج للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، بعد فشله في قيادة العالمي للمنافسة على البطولات المحلية، في ظل سيطرة غريمه التقليدي الهلال على الألقاب.

أثار محمد عبدالجواد، أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي، خلال اليومين الماضيين؛ بعد تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأخضر، وفي مقدمتهم المدافع المخضرم علي البليهي.

في الوقت الذي يسابق فيه أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "الزمن"، من أجل الشفاء من الإصابة واللحاق بكلاسيكو المملكة الكبير أمام الاتحاد؛ تعرض الزعيم لضربة جديدة قوية.

في الساعات الماضية.. بدأت حملة جديدة ضد نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ على خلفية "غيابه" عن التدريبات الجماعية.

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بعد ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن تعيين ماجد الجمعان، رئيسًا تنفيذيًا لنادي النصر؛ تحركت إدارة العالمي لخطف أولى "الصفقات الشتوية"، من عمالقة أوروبا.

اعترف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، بصعوبة المنافسة مع الهلال والاتحاد، فيما طمأن الجماهير بأن فريقه سيحاول، وهذا العام سيكون عامًا جيدًا للنصر، مضيفًا بالعربية "إن شاء الله".