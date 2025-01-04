بعد أن أعلن رغبته بالبقاء في الهلال.. نادٍ برازيلي يعلن ضم نيمار ثم يتراجع!

هل يعود نيمار إلى مسقط رأسه؟

فوجئ مشجعو كوريتيبا الناشط في دوري الدرجة الثانية البرازيلي بخبر من نوع خاص، لم يكن متوقعًا أن يحدث كل هذا المردود، أو أن يصدقه أحد أصلًا!.

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لكن المفارقة أن الخبر لم يكن من أي مصدر، بل كان من الموقع الرسمي لنادي كوريتيبا، الأمر الذي جعلهم يصدقون على الفور المفاجأة المعلنة عبر منصتهم الرسمية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

موقع "كوريتيبا" الرسمي أعلن التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، قائد "السيليساو" ونجم الهلال في دوري روشن السعودي!.

وبعد دقائق قليلة من نشر الخبر، نفى النادي المعلومة التي أثارت حماسة جماهيره، موضحًا أن الموقع تم اختراقه، ثم اختفي الخبر سريعًا من بين طياته.

GOAL

يأتي هذا في وقت تختلط فيه الأنباء حول مصير النجم البرازيلي، الذي أعلن مؤخرًا نيته البقاء في الهلال، ولكن هناك انتقال محتمل إلى سانتوس البرازيلي قد يعيد نيمار إلى مسقط رأسه.