"منظر لا يُمل منه" .. رابطة دوري روشن تثير الجدل بتغريدة "اتحادية" محذوفة

تصرف غريب من حساب الرابطة

حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق.

رابطة دوري روشن نشرت تغريدة بها 4 صور، تظهر فيها مدرجات الاتحاد بصورة رائعة خلال مباريات العميد، بتواجد التيفو الشهير "Aura" الذي تميزت به جماهير الفريق في الفترة الماضية.

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وعلقت الرابطة على التغريدة بعبارة:"منظر لا يُمل من مشاهدته"، مع إضافة هاشتاج بعنوان "دوري روشن السعودي للجماهير".

والغريب هنا أنها تمت إزالتها من الحساب في وقت لاحق، وسط دهشة من الجميع حول السبب الحقيقي وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت هذه الصور أغضبت جماهير الفرق المنافسة للاتحاد، قبل أن يتم إعادة نشرها مرة أخرى بشكل طبيعي لتزداد الحيرة وراء هذا الأمر.

GOAL

ويمر دوري روشن حاليًا بفترة من التوقف منذ 8 ديمسبر الماضي بسبب إقامة بطولة خليجي 26 في الكويت، على أن تعود المسابقة يوم الخميس، 9 يناير الجاري، من خلال مباريات الجولة الرابعة عشر.

يذكر أن الاتحاد يحتل صدارة الدوري السعودي بـ36 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال الثاني، وبعدهما القادسية 28 والنصر 25 نقطة.