أخبار الهلال اليوم | ضربة لرصيد ميتروفيتش وجورج جيسوس غاضب قبل لقاء الشرطة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ30 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين الموافق الـ30 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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ياسين يونو: معتاد على الضغط من إشبيلية

تحدث الحارس المغربي ياسين بونو قبل مواجهة الهلال للشرطة العراقي، مطالبًا الجماهير بالحضور لمؤازرة الفريق غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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وقال بونو خلال المؤتمر الصحفي: "المباراة لن تكون سهلة، فاللاعب العراقي معروف بقوته البدنية والتنافسية الكبيرة، لكننا سنسعى للفوز، لأن هذه البطولة تعني الكثير لنا ولجماهيرنا، التي أتمنى حضورها لمساندتنا".

وأضاف: "ضغط المباريات؟ أنا معتاد على ذلك منذ أن كنت في إشبيلية، وهذا طبيعي في الفرق التي تنافس على أكثر من بطولة، لذا استمتع باللعب".

دعوة للفيفا لإعادة النظر في مكانته .. مدرب الشرطة العراقي يقلل من النصر قبل مواجهة الهلال

كال أحمد صلاح؛ المدير الفني للشرطة العراقي، المديح لمنافسه الهلال السعودي، قبل مواجهة الفريقين، لكن أثناء حديثه توجه للتقليل من غريمه النصر السعودي لإثبات الفوارق بينهما. (طالع التفاصيل)

"هدية مجانية لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما" .. الرابطة السعودية تصدم ميتروفيتش في صراع الهدافين!

وجّهت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، ضربة إلى النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صراع التتويج بلقب "الهداف". (طالع التفاصيل)

فيديو | حسين عبدالغني "مصارع" والشلهوب يمنعه بـ"خاف الله" .. ظهور مختلف لنجمي الهلال والنصر السابقين في موسم الرياض

كما اعتدنا مع كل موسم جديد من موسم الرياض، تبهرنا هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ، بإعلان مختلف، يشارك به عدد من النجوم وعلى رأسهم نجوم الساحرة المستديرة. (طالع التفاصيل)

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"نيمار جاهز ولكن!" .. جورج جيسوس يفاجئ الجماهير ويؤكد تضرر الهلال بسبب "المملكة أرينا"

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه الشرطة العراقي، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025. (طالع التفاصيل)

ماجد عبد الله يستعيد ذكريات ارتداء قميص الهلال رغم اعتراض النصر .. وسامي الجابر: ما كنت لأحلم باللعب جواره!

استعاد ماجد عبد الله، أسطورة النصر والمنتخب السعودي، ذكريات ارتدائه قميص الهلال، رغم اعتراض إدارة ناديه، متحدثًا عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى قلعة العالمي. (طالع التفاصيل)

بعد البليهي وتمبكتي .. إصابة جديدة في الهلال قبل مواجهة الشرطة في دوري أبطال آسيا النخبة

دخل الهلال في أزمة حقيقية قبل مواجهة الشرطة العراقي في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا النخبة، حيث تعرض لاعب ثالث في منظومته الدفاعية للإصابة بعد الثنائي علي البليهي وحسان تمبكتي. (طالع التفاصيل)

"لم أحصل على كامل حقوقي" .. أبو جبل يفاجئ الجميع ويكشف سر تفضيل النصر عن الهلال والأهلي!

وجه الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلي، تصريحًا مفاجئًا حول أزمته السابقة مع نادي النصر، مؤكدًا أنه لم يحصل على كامل حقوقه في القضية التي رفعها مسبقًا ضد النادي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). (طالع التفاصيل)

نيمار يدافع عن سالم الدوسري .. ولاعب الهلال يسخر من "سرعات" علي البليهي!

أبدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رأيهم إزاء تقييماتهم في بطاقات لعبة FC25، والتي شهدت الكثير من الاعتراضات، ورسائل ساخرة طريفة. (طالع التفاصيل)