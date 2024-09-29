نيمار يدافع عن سالم الدوسري .. ولاعب الهلال يسخر من "سرعات" علي البليهي!

اعتراضات وسخرية حول بطاقات لاعبي الهلال..

أبدى عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رأيهم إزاء تقييماتهم في بطاقات لعبة FC25، والتي شهدت الكثير من الاعتراضات، ورسائل ساخرة طريفة.

وتحدث النجم البرازيلي نيمار جونيور عن بطاقته، قائلًا إن كان يستحق أفضل من حيث درجة التسديد عن 79، مبديًا رضاه عن السرعة والتمريرات، مؤكدًا أنه أفضل في القوة الجسدية، فيما تحدث عن مواطنه مالكوم، قائلًا إنه يستحق درجات أفضل في السرعة والتسديد والدفاع، كما دافع عن سالم الدوسري، قائلًا إن السرعة والتسديد عند سالم أعلى من الدرجات الموضوعة له، وتقييمه العام أقل من الواقع.

وبشكل طريف، تحدث محمد القحطاني بشكل ساخر عن زميله علي البليهي، قائلًا إن درجة سرعة البليهي يجب أن تكون 20، والمراوغات 10، فيما أبدى الحارس المغربي ياسين بونو، استياءه من درجة السرعة الموضوعة له (38).

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وتحدث متعب الحربي عن بطاقة حسان تمبكتي، مؤكدًا أنه كان يفترض منحه درجات أكبر في التمريرات، ودرجة الدفاع يجب أن تصبح 90 بدلًا من 73، فيما تحدث روبن نيفيش عن المهاجم ألكساندر ميتروفيتش، قائلًا إن الأخير يستحق درجة 95 في القوة الجسدية.

ويجري الهلال تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد لمواجهة الشرطة العراقي، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.