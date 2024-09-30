"هدية مجانية لكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما" .. الرابطة السعودية تصدم ميتروفيتش في صراع الهدافين!

بداية رائعة لمهاجم الهلال في الموسم الحالي..

وجّهت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، ضربة إلى النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صراع التتويج بلقب "الهداف".

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ميتروفيتش كان يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025، برصيد 8 أهداف من 5 مباريات، وبفارق هدفين عن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، في الوقت الذي يأتي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في المركز الثالث، بتسجيله 4 أهداف مع فريق النصر.

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لكن.. الرابطة أصدرت بيانًا مساء اليوم الإثنين، أعلنت فيه أن عدد أهداف المهاجم الصربي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، وبعد نهاية الجولة الخامسة، هو 7 أهداف وليس 8؛ ليقل الفارق مع بنزيما ورونالدو.

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وكشفت الرابطة عن أنه بناء على تقرير حكم مباراة الهلال ومستضيفه الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، تم إلغاء احتساب الهدف الثاني، باسم ميتروفيتش.

وأشارت إلى أن الهدف جاء عن طريق لاعب الرياض بـ"الخطأ في مرماه"؛ وبالتالي.. فإن أليكساندر ميتروفيتش قد سجل هدفًا وحيدًا فقط في هذا اللقاء، وهو الثالث لفريقه.

جدير بالذكر أن الهلال فاز على الرياض (3-0)؛ حيث سجل النجم الدولي السعودي سالم الدوسري "الهدف الأول"، بينما أحرز ميتروفيتش "الثالث"، وتم تسجيل "الثاني" باسم لاعب الرياض.