أخبار الهلال اليوم | موقف نيوكاسل من نجم الزعيم .. واتهام ميتروفيتش!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 11 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 11 نوفمبر 2023

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من أجل تقييد نيوكاسل.. إيدي هاو يخشى من منع صفقة نجم الهلال!

أشار إيدي هاو مدرب نيوكاسل إلى أن ناديه سيبذل كل ما في وسعه لمقاومة إنفاذ قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز الجديدة المقترحة والتي من شأنها أن تمنع الفرق من التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة من الأندية المرتبطة بالإدارات المالكة للأندية الإنجليزية. "اقرأ التفاصيل"

بعد اتهامه بـ"الجبن" .. مدرب التعاون يبرر قراره المثير للجدل أمام الهلال

برر البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، قراره المثير للجدل، في مباراة الهلال، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

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تصريح لن يعجب الجمهور .. جورج جيسوس يتحدث عن بديل نيمار وخطة صفقات الهلال

فجّر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الزعيم، في الشتاء القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بعد الهزيمة من الهلال .. نقل نجم التعاون إلى المستشفى بسبب ميتروفيتش

تعرض وليد الأحمد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون؛ لإصابة خطيرة، في الدقائق الأخيرة من مواجهة الهلال، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

مشبهين إياه بأحد الإعلاميين .. "بنر" الهلال أمام التعاون يثير "الطقطقة"

في الوقت الذي زين به جمهور الهلال السعودي مدرجات استاد الملك فهد الدولي الليلة أمام التعاون، هناك من سخر نفسه للسخرية من اللافتة التي رفعها الزعماء في المدرجات. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | الكشف عن قائمة منتخب السعودية .. "استبعاد أسماء كبرى من الهلال والنصر والأهلي"

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. "اقرأ التفاصيل"

"هداف الهلال متهم" .. لاعب التعاون يكشف حقيقة تورط ميتروفيتش في إصابته المرعبة

تعرض النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لهجومٍ عنيف؛ بعد تسببه في إصابة وليد الأحمد، مدافع التعاون. "اقرأ التفاصيل"

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