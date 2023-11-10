تصريح لن يعجب الجمهور .. جورج جيسوس يتحدث عن بديل نيمار وخطة صفقات الهلال

خطة صفقات نادي الهلال الشتوية

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فجّر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن ميركاتو الزعيم، في الشتاء القادم "يناير 2024".

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أنباء قوية ترددت خلال اليومين الماضيين؛ بشأن استقرار نادي الهلال، على التعاقد مع ظهير أيسر أجنبي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وفي هذا السياق.. نفى جيسوس في مؤتمر صحفي بعد مباراة الهلال والتعاون، تفكيره في التعاقد مع لاعب أجنبي، بمركز الظهير الأيسر.

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وأعلن المدير الفني البرتغالي، سعي الهلال للتعاقد مع لاعب أجنبي، بدلًا من الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، الذي تعرض لإصابة بـ"قطع" في الرباط الصليبي للركبة.

جورج جيسوس أكد على أنه لم يستقر - حتى الآن -، على المركز الذي سيتم تدعيمه بلاعب أجنبي، بدلًا من نيمار.

جماهير الهلال تطالب بـ"التعاقد" مع ظهير أيسر أجنبي؛ بسبب التراجع الكبير في مستوى ياسر الشهراني، وعدم وجود أي بديل له، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم.

وعن مباراة التعاون.. اعترف جيسوس، بأنه كان يشعر بـ"الخوف" من المنافس، الذي يقدم كرة قدم جيدة للغاية؛ إلا أنه كان يثق في نجوم فريقه أيضًا، للحصول على الثلاث نقاط.

جدير بالذكر أن الهلال فاز (2-0) على التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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