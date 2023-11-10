رسميًا | الكشف عن قائمة منتخب السعودية .. "استبعاد أسماء كبرى من الهلال والنصر والأهلي"

مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب السعودية

أعلن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن قائمة الأخضر؛ استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثاني، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويستضيف منتخب السعودية، في السادس عشر من نوفمر الجاري، نظيره الباكستاني، على استاد نادي الفتح بالأحساء، فيما سيحل ضيفًا على الأردن، في الحادي والعشرين من نفس الشهر، على ملعب عمّان الدولي.

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وضمت قائمة مانشيني، 28 لاعبًا، للالتحاق بالمعسكر؛ وهم: "محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري".

وشهدت قائمة الأخضر السعودي، العديد من المفاجآت؛ حيث تم استبعاد أسماء كبرى؛ مثل: "سلطان الغنام (النصر)، محمد كنو (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي).

أيضًا.. سيغيب سلمان الفرج، قائد نادي الهلال ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، عن المعسكر القادم؛ بسبب معاناته من الإصابة، وعدم عودته للتدريبات - حتى الآن -.