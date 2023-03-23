أخبار الهلال اليوم | موعد وصول ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي .. وشهادة إماراتية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق الـ23 من مارس 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الـ23 من مارس 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي .. تابعه على شاهد

عدو الهلاليين: نجوم الزعيم أصدقائي .. وأريد حقي من النصر!

من المعروف أن علاقة البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط نادي الفتح، ليست على ما يرام مع جماهير نادي الهلال، منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، حيث تقوم الجماهير الزرقاء دائمًا بمهاجمته. "اقرأ التفاصيل"

ليونيل ميسي السبب؟ الهلال يفسخ عقده مع أحد الرعاة!

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي الهلال، تسبب في فسخ عقد نادي الهلال مع أحد الرعاة، وذلك قبل الإعلان عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

بشهادة إماراتية .. الهلال وقع مع ليونيل ميسي والاتحاد اتفق مع لاعبين في ريال مدريد

يبدو أن نادي الهلال حسم التعاقد بالفعل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل تزايد الأقاويل التي تُشير إلى هذا الأمر، حيث وصل الأمر إلى شهادة إماراتية. "اقرأ التفاصيل"

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

موعد قدوم ميسي إلى نادي الهلال

كشف الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية، عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيأتي إلى دوري روشن للمحترفين السعودي، الأسبوع المقبل.

وقال الرشيدي: "ميسي مركز حاليًا مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، وسينظر إلى العروض المقدمة له، والنادي الأقرب لضمه هو الهلال لأنه أنهى الحوكمة ويستطيع تسجيل أي لاعب وليس عليه ديون مثل الاتحاد".

Shahid