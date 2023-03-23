عدو الهلاليين: نجوم الزعيم أصدقائي .. وأريد حقي من النصر!

اللاعب الذي تكرهه جماهير الهلال يُشيد بناديهم!

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من المعروف أن علاقة البرازيلي بيتروس ماتيوس لاعب وسط نادي الفتح، ليست على ما يرام مع جماهير نادي الهلال، منذ أن كان لاعبًا في صفوف نادي النصر، حيث تقوم الجماهير الزرقاء دائمًا بمهاجمته.

وتعتبر جماهير الهلال بيتروس عدوًا لها، في ظل مشاكساته في المباريات التي جمعته بالزعيم، سواء مع نادي النصر أو الفتح.

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وقال بيتروس خلال برنامج "في المرمى" المذاع على قناة العربية: "عشت ذكريات رائعة مع نادي النصر، وكان أفضلها الفوز على الهلال الذي حسم لقب الدوري".

وأضاف: "الأمر المحزن هو أنني لم أتسلم كافة مستحقاتي من نادي النصر، وهذا الأمر بالنسبة لي ليس عادلًا، لأنه مبلغ كبير، وكان الاتفاق أن يتم تسديد المستحقات وهو ما يحدث".

وتحدث اللاعب البرازيلي عن نادي الهلال، حيث قال: "الهلال نادٍ كبير، وأحترمه ولاعبيه أصدقائي، ولكنني أحب مبارياته لأنها تتسم بالتنافسية والحماس، وسالم الدوسري من أفضل لاعبي السعودية، ويجب علي محاولة قطع الكرة منه، وعلي البليهي يجب أن أسيطر على الموقف بدلًا منه في المباريات".

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