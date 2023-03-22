بشهادة إماراتية .. الهلال وقع مع ليونيل ميسي والاتحاد اتفق مع لاعبين في ريال مدريد

أحمد رفعت
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Lionel Messi PSG 2022-23 Getty Images
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الاتحاد يرغب في التعاقد مع لاعبين في ريال مدريد

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يبدو أن نادي الهلال حسم التعاقد بالفعل مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ظل تزايد الأقاويل التي تُشير إلى هذا الأمر، حيث وصل الأمر إلى شهادة إماراتية.

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ويحاول نادي الهلال التعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلًا تعثر مفاوضاته مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تجديد عقده.

وقال الإعلامي الإماراتي محمد تقى عبر برنامج "حدث الرياضة": "ميسي قد يكون أنهى اتفاقه مع نادي الهلال، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي، والدليل أن والده كان في السعودية".

وأضاف: "نادي الاتحاد سمعت أنه اتفق مع لاعبين في ريال مدريد الإسباني للتوقيع معهم، وكل هذا من أجل ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030".

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن نادي الاتحاد يفاوض النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب ريال مدريد، من أجل ضمه خلال الصيف القادم.

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