أخبار الهلال اليوم | مفاجأة كبرى عن تمرد نجم آخر مع سلمان الفرج وأسطورة الزعيم يقلل من النصر بقسوة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق الـ18 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ18 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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أسرار مفاجئة ومدوية .. أزمة سلمان الفرج بدأت في الديربي ولم يُعاقب لوحده!

كشف الإعلامي عبد الرحمن الحميدي عن أسرار مفاجئة ومدوية تخص مشكلة سلمان الفرج قائد الهلال مع المدرب جورج جيسوس، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامجه "برا الـ18". (طالع التفاصيل)

"استفد من رونالدو" .. الدعيع "يقصف" النصر مجددًا ويُوجه رسالة قاسية للعقيدي

لا يتردد محمد الدعيع حارس مرمى الهلال الأسطوري أبدًا في "قصف جبهة" نادي النصر، وقد فعل ذلك مجددًا خلال حواره في بودكاست "طابة" عبر منصة يوتيوب. (طالع التفاصيل)

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أبواب السعودية مفتوحة.. مورينيو يلمح بانتهاء رحلته مع روما: ليس قراري!

ألمح جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، إلى إمكانية انتهاء رحلته مع الفريق العاصمي، بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

بشرى للهلال؟.. نيمار "يصرخ ويتألم" ويعلن خطوته المقبلة

أعلن نيمار جونيور نجم الهلال السعودي، "الاستمرار في القتال"؛ من أجل التعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة. (طالع التفاصيل)

رسالة قوية .. سلمان الفرج يرد على عقوبة الهلال ضده

رد سلمان الفرج قائد الهلال على عقوبة النادي ضده برسالة قوية نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة سناب شات. (طالع التفاصيل)

محلل SSC: الهلال كان سيصل نهائي مونديال الأندية ويُواجه السيتي رأسًا برأس

قال تامر بدوي محلل قنوات SSC أن الهلال كان سيصل نهائي كأس العالم للأندية 2023 لو شارك بدلًا من الاتحاد. (طالع التفاصيل)

النصر مظلوم وجماهير الهلال "لا تفقه شيئًا" .. تصريحات ورطت سلمان الفرج

لا يلعب كثيرًا هذا الموسم .. لكن اسمه كان حاضرًا بشكل متكرر في الإعلام والسوشيال ميديا لتصرفاته الجدلية خارج الملعب، نتحدث عن قائد الهلال سلمان الفرج. (طالع التفاصيل)

بعد أنباء التفاوض مع مورينيو .. تصريح رسمي من جورج جيسوس يحسم مستقبله في الهلال

تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن مصيره في القلعة الزرقاء، في ظل الأحاديث الدائرة ما بين رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدرب عالمي جديد وبين تلقي البرتغالي بالفعل عدة عروض أخرى. (طالع التفاصيل)

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