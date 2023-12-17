بعد أنباء التفاوض مع مورينيو .. تصريح رسمي من جورج جيسوس يحسم مستقبله في الهلال

هل يرحل جورج جيسوس عن الهلال خلال الفترة المقبلة؟

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تحدث البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، عن مصيره في القلعة الزرقاء، في ظل الأحاديث الدائرة ما بين رغبة إدارة النادي في التعاقد مع مدرب عالمي جديد وبين تلقي البرتغالي بالفعل عدة عروض أخرى.

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التقارير زعمت خلال الفترة الأخيرة أن الهلال يرغب في التعاقد مع جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، قبل أن تعود وتدعي أن المفاوضات معه توقفت من جديد، لكن جاء الخبر الأكيد من جيسوس بنفسه.

قال جيسوس، خلال تصريحاته لقناة "Sport TV" البرتغالية: "من الصعب حاليًا الرحيل عن الهلال لقيادة بورتو، أنا واحد من المدربين الأعلى أجرًا في العالم، وليس لدي أي نية للعودة للبرتغال في الوقت الحالي".

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وأضاف: "الجميع على دراية تامة بما يحدث في عالم كرة القدم، بالنظر للإنجازات الرياضية فإنها بالتأكيد ستحدث خارج البرتغال خلال العامين المقبلين".

يذكر أن جيسوس خلال الموسم الجاري قاد الزعيم في 26 مباراة، لم يتلق الهزيمة في أي منها، بينما تعادل في ثلاث مباريات وفاز في البقية، ولا يزال عقده ممتدًا لنهاية الموسم.

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