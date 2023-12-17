محلل SSC: الهلال كان سيصل نهائي مونديال الأندية ويُواجه السيتي رأسًا برأس

الهلال لم يُشارك بل الاتحاد بطل دوري روشن السعودي

قال تامر بدوي محلل قنوات SSC أن الهلال كان سيصل نهائي كأس العالم للأندية 2023 لو شارك بدلًا من الاتحاد.

الاتحاد كان قد شارك في البطولة بصفته بطل الدوري المحلي في البلد المنظم، وقد بدأ البطولة جيدًا بالفوز على أوكلاند سيتي 3-0 لكنه خسر المباراة الثانية أمام الأهلي، بطل إفريقيا، بنتيجة 3-1 وسط صدمة الجميع في المملكة.

بدوي أكد أن الهلال هو الفريق الأفضل عربيًا في الوقت الحالي وبفارق كبير عن بقية الأندية، مشيرًا إلى أن ما يُميزه هو عمله المنظم وعدم تأثره بغياب أي لاعب، مفضلًا إياه على جاره النصر بسبب الصلابة الدفاعية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف في بودكاست الثمانية "الهلال، بفريقه ووضعه الحالي، لو شارك بدلًا من الاتحاد في مونديال الأندية كان سيصل نهائي البطولة أمام مانشستر سيتي بشكل أكيد، وأستطيع الرهان على ذلك".

وحين سُئل عن إمكانية تخطي الهلال للأهلي المصري، أجاب "بالتأكيد، الأهلي سيكون له أمل بالتأكيد لكنه لن يتجاوز الـ20% فيما هي 80% لصالح الهلال، الفارق كبير جدًا".

وأتم المحلل المصري "الهلال كان سيُواجه مانشستر سيتي بالتأكيد في النهائي، وكانت المواجهة ستكون رأسًا برأس وليس 80-20، كانت ستكون 60-40 أو 55-45 بين الطرفين".

يُشار إلى أن الهلال هُزم أمام الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 بأربعة أهداف دون رد، وذلك حين التقيا في مباراة تحديد المركز الثالث.