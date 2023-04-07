أخبار الهلال اليوم | معضلة الجبهة اليسرى .. وموعد عودة سالم الدوسري

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 7 أبريل 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 7 إبريل 2023.

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"اضغطوا عليه" .. سامي الجابر يقود حملة لتوريط محمد الشلهوب

قاد سامي الجابر حملة مع متابعي برنامجه "ذات"، وذلك من أجل توريط محمد الشلهوب أسطورة نادي الهلال، قبل نهاية شهر رمضان المبارك. "اقرأ التفاصيل"

بفيديو استفزازي للهلاليين .. النصر يعلن تجديد عقد أندرسون تاليسكا رسميًا

بعد أشهر من الشائعات والتكهنات، أخيرًا أنهى النصر السعودي ملف تجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي أندرسون تاليسكا، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف عام 2026م. "اقرأ التفاصيل"

العودة اقتربت كثيرًا .. ياسر الشهراني ينير تدريبات الهلال قبل ديربي الشباب

بعد أن غاب نجمه في الأربعة أشهر الماضية، عاد نجم ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، للظهور من جديد. "اقرأ التفاصيل"

كارلو أنشيلوتي يصدم كبار السعودية بشأن ضم ثلاثي ريال مدريد!

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أن أندية الهلال والنصر والاتحاد، يستهدفون التعاقد مع لاعبين من صفوف ريال مدريد، على رأسهم الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيما، ولكن مدربهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي صدم الجميع! "اقرأ التفاصيل"

رامون دياز يفاضل بين عبد الحميد والدوسري

يفاضل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق نادي الهلال، بين الثنائي سعود عبد الحميد وناصر الدوسري، من أجل الزج بأحدهما في مباراة الشباب.

وقد يكون الأقرب لقيادة الجانب الأيسر هو الشاب ناصر الدوسري، في ظل غياب سعود عبد الحميد عن التدريب الأخير.

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موعد عودة سالم الدوسري

كشفت صحيفة "الرياضية" عن موعد ظهور سالم الدوسري، بعد غيابه عن الملاعب خلال الوقت الحالي، بسبب الإصابة في مفصل القدم التي تعرض لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدوسري سيدخل التدريبات التي ستجرى بعد مباراة الشباب، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الطائي بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل.

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