"اضغطوا عليه" .. سامي الجابر يقود حملة لتوريط محمد الشلهوب

هل يرضخ محمد الشلهوب لتلك الحملة؟

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قاد سامي الجابر حملة مع متابعي برنامجه "ذات"، وذلك من أجل توريط محمد الشلهوب أسطورة نادي الهلال، قبل نهاية شهر رمضان المبارك.

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ونشر الجابر عبر حسابه على موقع "تويتر" فيديو يجمعه بالشلهوب، قال فيه: "لا تظهر في أي مقابلات إعلامية، ومنذ اعتزالك لا يعرف عنك أنك أصبحت مدربًا كبيرًا".

وأضاف: "لديك شيء رغم شهادتي المجروحة فيك، ولكن لا أحد يختلف عليك، ولذلك لا بد أن تظهر معي في البرنامج".

واختتم الجابر تصريحاته قائلًا: "سأراك في الحلقة الأخيرة معي؟" ليرد الشلهوب بالضحكات، واكتفى سامي بكتابة وصف على الفيديو: "نريد ذات مع محمد الشلهوب، اضغطوا عليه".

ويعد الشلهوب واحدًا من أساطير نادي الهلال، حيث لعب في صفوفه منذ عام 1999 وحتى اعتزاله عام 2020، حيث حقق الكثير من الألقاب والبطولات رفقة الزعيم.

Shahid