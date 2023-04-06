العودة اقتربت كثيرًا .. ياسر الشهراني ينير تدريبات الهلال قبل ديربي الشباب

بعد أن غاب نجمه في الأربع أشهر الماضية، عاد نجم ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الهلال السعودي، للظهور من جديد.
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اللاعب كان قد أصيب خلال مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، في المباراة الافتتاحية لهما في كأس العالم قطر 2022، بإصابة خطيرة في الوجه، أجرى إثرها عمليتين جراحيتين بشكل عاجل.
وفي مران الزعيم بالأمس، ظهر الشهراني وقد بدأ تدريبات الكرة مع زملائه، وسط ترحيب كبير به، مع اقتراب عودته من جديد للظهور في المباريات الرسمية.
وخاض الشهراني المران بقناع على وجهه، لحمايته من أي ضربات محتملة في الكرة المشتركة، لحين التأكد من استعادة فكه لوضعه الطبيعي بشكل كامل.
جدير بالذكر أن الزعيم يستعد لمواجهة الشباب اليوم الجمعة، في ديربي الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي، إذ يحتل الأزرق المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، يليه الليوث بـ44 نقطة.
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