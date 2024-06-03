أخبار الهلال اليوم | مصير نيمار وميشايل، وحقيقة ابتعاد فهد بن نافل عن انتخابات الرئاسة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 3 يونيو 2024.
النصر خسر مجددًا أمام الهلال ومشجعوه اعترفوا بالواقع المرير
نجوم اليورو في السعودية | بكاء رونالدو ونهاية حزينة لصاحب الهدف الخرافي .. وصياح الديوك بعودة "النجم الخلوق"
ماذا قدم نجوم (يورو 2024) في الملاعب السعودية؟
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