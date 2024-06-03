رئيس الشباب يهاجم لاعب الهلال ويتحدث عن العديد من الملفات المهمة..

أطلق محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، العديد من الرسائل النارية، حول ملفات مهمة في أروقة النادي، بين صفقة بيع المدافع حسان تمبكتي، ورفض استضافة حفل تتويج الهلال، كما كشف عن قراره إزاء الراحلين عن قلعة الليوث، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكان حسان تمبكتي، أحد أبرز مفاجآت الهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما أعلن تعاقده مع مدافع الشباب لمدة 4 مواسم، الأمر الذي تسبب في حالة غضب عارمة ضد مجلس إدارة النادي، ولعب دورًا في حل إدارة خالد الثنيان، بعد استقالة أربعة من أعضاء مجلس الإدارة.

وقال المنجم، عبر برنامج "رياضة سكوب"، إن صفقة حسان تمبكتي، كانت فاشلة للشباب من كافة النواحي؛ فنيًا ومعنويًا وماليًا بشهادة امتياز، مضيفًا "لا يمكن بيع اللاعب بهذه الطريقة، وأنت دافع له مقدم عقد، أريد معرفة من هو المستشار الفني العظيم الذي أشار إلى بيع حسان، وإعارة سعيد الربيعي في نفس الوقت، أنت صنعت ثغرة فنية غير طبيعية، ودفعت إدارة الهويشان، وقتها، للتوقيع مع مدافع أجنبي، وهو رومان سايس، بمقابل مادي أعلى، فضلًا عن تأثر عناصر الفريق معنويًا من رحيل تمبكتي، بعدما خرج على الهواء واعترف برغبته في الرحيل عن النادي، أين قواعد البروتوكول؟".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحدث رئيس الشباب عن رفض استضافة حفل تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، بعد مباراة الطائي، على ملعب الشباب، في الجولة قبل الأخيرة، قائلًا "هناك شعرة بين الاحترام والتقدير، وبين الاستقلالية، يجب أن أضع مصلحة الشباب أولًا وأبني عليها علاقاتي مع الأندية الأخرى، (خلّي الهلاليين يزعلون من رفضي تتويج الفريق على ملعبنا، وش اسوي لهم يعني؟)".

واستشهد المنجم بتجربة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في هذا الموقف، قائلًا "اليوم عندما تذهب لملعب دورتموند، وتشاهد مدى تفضيله على الفريق الضيف، ستستوعب لماذا نحن حريصون على منشآت الشباب وتاريخه".

وأعلن المنجم عن رفض رحيل أي لاعب يحتاج إليه الشباب، طالما عقده لا يزال ساريًا، كما رد على سؤال بشأن متعب الحربي، لاعب الفريق، والذي ارتبط برغبة النصر في التعاقد معه، قائلًا "رحيله مرفوض ولا أحد يراسلنا في هذا اللاعب رجاءً".

وأوضح "الشباب يمتلك إرثًا عظيمًا جدًا، وكل صفقات النادي المقبلة ستكون بناءً على الاحتياج الفني فقط، ولو جاءت إدارتنا في الفترة الصيفية بالميزانية الحالية للاستقطاب، لكنا اليوم منافسين على الدوري"، فيما تحدث المنجم عن بعض أزمات النادي في الفترة الماضية، قائلًا "80% من ميزانية الشباب راحت بعقد لاعب واحد، وحتى الآن لا نزال ندفع رواتب المدرب السابق كايزر بسبب قرار من الإدارة الفنية".

ونوه المنجم بأن الشباب لم يبع ملعب النادي، ولكن الإدارة أجرت عقدًا استثماريًا استثنائيًا تم رفعه للجنة الاستثمار في وزارة الرياضة، وسيكون له رافد مالي كبير جدًا للنادي.