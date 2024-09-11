أخبار الهلال اليوم | محمد كنو مهدد بـ"إيقاف طويل" .. وتفاصيل العرض الجنوني "المرفوض" من نجم برشلونة

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"لا، شكرًا لكم".. تفاصيل عرض الهلال الضخم الذي رفضه رافينيا من أجل برشلونة!

أسرار جديدة تظهر حول مستقبل الجناح البرازيلي رافينيا، والتي تؤكد أن اللاعب كان قريبًا للغاية من الرحيل عن برشلونة إلى الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية (طالع التفاصيل).

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الهلال يرفع قائمته الآسيوية .. وحسم مصير نيمار!

رفع مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، "قائمته الآسيوية" إلى الاتحاد القاري للعبة؛ استعدادًا للمشاركة في بطولة النخبة، والتي تعتبر امتدادًا لمسابقة دوري الأبطال بـ"مسمى ونظام جديد" (طالع التفاصيل).

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ارتكب سلوكًا مشينًا! .. نجم الهلال مهدد بـ"إيقاف دولي طويل"

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" عدة مباريات دولية مع منتخب السعودية؛ على خلفية مواجهة الصين (طالع التفاصيل).

"خسائر مالية ضخمة لنجم الهلال بسبب قروده الملونة" .. نيمار يتلقى ضربة قوية خارج الملعب

تعرض الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، لـ"خسائر مالية" ضخمة؛ بسبب القرود التي اشتراها منذ عامين (طالع التفاصيل).

فيديو | "أنت مثل نيمار" .. جواو كانسيلو يفاجئ جورج جيسوس ومدرب الهلال يرد!

انتشر مقطع فيديو للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وهو يشارك في التدريبات بـ"الكرة" (طالع التفاصيل).

مدرب البرازيل يفاجئ الهلال .. الكشف عن خطة "استدعاء" نيمار إلى المنتخب

وضع دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، "خطة" استعادة نيمار دا سيلفا، جناح نادي الهلال السعودي، مجددًا (طالع التفاصيل).