فيديو | "أنت مثل نيمار" .. جواو كانسيلو يفاجئ جورج جيسوس ومدرب الهلال يرد!

حوار متبادل بين جواو كانسيلو وجورج جيسوس..

انتشر مقطع فيديو للبرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ وهو يشارك في التدريبات بـ"الكرة".

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جيسوس عاد إلى الهلال في مطلع الموسم الرياضي الماضي، بعد ولايته الأولى من يوليو 2018 إلى يناير 2019؛ حيث توّج بالثلاثية المحلية التاريخية "دوري روشن للمحترفين، السوبر السعودي وكأس الملك" في 2023-2024.

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ومع بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.. توّج الهلال تحت قيادة المدير الفني البرتغالي، بلقب كأس السوبر السعودي مجددًا؛ بعد الفوز على الأهلي في المربع الذهبي، ثم النصر في المباراة النهائية.

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وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر صوت البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير الفريق الهلالي الجديد، والذي قال لمدربه جيسوس: "أنت تبدو مثل نيمار"؛ في إشارة إلى مهارات المدير الفني بالكرة.

ومن ناحيته.. حرص المدير الفني البرتغالي على الرد على كانسيلو؛ ممازحًا إياه بالقول: "أنا مثل نيمار؟!.. أنا إيمار"؛ في إشارة إلى النجم الأرجنتيني الكبير "المعتزل" بابلو إيمار.

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة الديربي أمام الرياض، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.