ارتكب سلوكًا مشينًا! .. نجم الهلال مهدد بـ"إيقاف دولي طويل"

صدمة جديدة لنجم الهلال..

بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مهددًا بـ"الإيقاف" عدة مباريات دولية مع منتخب السعودية؛ على خلفية مواجهة الصين.

السعودية فازت (2-1) على مستضيفها منتخب الصين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

هذه المباراة شهدت طرد محمد كنو، متوسط ميدان نادي الهلال، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول؛ ليخرج اللاعب برسالة اعتذار إلى الشعب السعودي بالكامل، بعد ذلك.

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وفي هذا السياق.. كشف المحلل التحكيمي محمد كمال ريشة، عن أن الخطأ الذي ارتكبه كنو، وأدى إلى طرده في مباراة السعودية والصين؛ يندرج تحت "السلوك المشين".

ريشة أوضح في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الكاميرات أظهرت قيام متوسط ميدان الهلال، بالاعتداء على اللاعب الصيني؛ من خلال ضربه على صدره بـ"أسفل حذائه"، دون وجود تنافس على الكرة.

وأعلن ريشة "إيقاف" محمد كنو عدة مباريات، بالإضافة إلى لقاء الإيقاف التلقائي الناتج عن الطرد؛ بشرط أن يدوّن الحكم في تقريره كلمة "السلوك المشين"؛ وهو الأقرب للحدوث.

جدير بالذكر أن السعودية تستعد لمواجهة اليابان والبحرين، يومي 10 و15 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.