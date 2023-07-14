أخبار الهلال اليوم | لعنة النصر .. وحسم مستقبل أندريه كارييو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة الموافق الـ14 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق "الـ14 من يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

حسم جدل الصفقة الكبرى .. حقيقة انتقال أندريه كارييو من الهلال إلى الشباب في مفاجأة الميركاتو

بشكل مفاجئ وبدون مقدمات.. تم تداول خبر بشأن "إمكانية" انتقال النجم البيروفي أندريه كارييو، من الهلال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، على نطاق واسع في الشارع الرياضي السعودي (طالع التفاصيل).

كشف الكذبة الكبرى .. هذا اللاعب لا يريد الهلال!

العديد من الأسماء العالمية الكبرى، ارتبطت بالانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل الدعم الهائل المقدم إلى الأندية السعودية، من القيادة الرشيدة (طالع التفاصيل).

أنباء سعيدة للهلال؟ مانشستر سيتي يرفض بيع برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

أشارت آخر الأنباء القادمة من البرتغال إلى قرار مانشستر سيتي بخصوص نجمه برناردو سيلفا المطلوب في عدة أندية كبرى (طالع التفاصيل).

بايرن ميونخ يهدد الهلال والاتحاد .. صراع على نجم الأهلي

ربما تمثل مفاجأة للجميع، لكن وما أكثر مفاجآت الميركاتو الصيفي الجاري، فهذه المرة الصراع سعودي – ألماني بين الهلال والاتحاد في مواجهة بايرن ميونخ (طالع التفاصيل).

أقوى رد على صفقة أوديون إيجالو .. الشباب يبحث عن خطف نجم الهلال

لا تزال أعين مسؤولي نادي الشباب السعودية موجهة نحو لاعبي الهلال، بعدما نجحوا مؤخرًا في الظفر بخدمات لاعب وسطه الكولومبي جوستافو كوييار (طالع التفاصيل).

الأمل يعود للأهلي أم الهلال؟ "نادٍ سعودي وقع البنود الشخصية" مع توماس بارتي!

تقترب آمال "نادٍ سعودي" من الحصول على خدمات الدولي الغاني توماس بارتي لاعب آرسنال بعد أن كان الحديث قد توقف خلال الأيام الماضية عن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا (طالع التفاصيل).

بعد ثورة النصراويين والأهلاويين .. الإطاحة بـ"المفاوض العالمي" والوعد "10 صفقات" خلال أسبوع

أتت ثورة جماهير النصر والأهلي بثمارها، واستجاب مسؤولو الكرة السعودية لمطالبهم بشأن الميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعد الاتهامات التي وجهت لسعد اللذيذ؛ مسؤول المفاوضات مع النجوم العالميين والرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

"أمي تلعن النصر" و"الهلال يظن أنه يمن عليّ" .. نجوم فضحوا أنديتهم من وراء الأموال!

"الفضيحة عالمية" هذا هو وضع النصر السعودي حاليًا، فالصحف العالمية والمواقع تراقبه عن كثب منذ انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو له في يناير الماضي، إذًا من المفترض أنه لا مجال للخطأ، وإن حدث ففي أضيق الحدود، لكن ما حدث عكس ذلك (طالع التفاصيل).

فتش عن إبراهيم .. "اللهو الخفي" الذي فتح أبواب السخرية على الهلال والنصر

في عام ونصف فقط، تحوّل اسم "إبراهيم"؛ ليصبح الأشهر في الوسط الرياضي بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع المنافسة الشرسة بين ناديي الهلال والنصر (طالع التفاصيل).