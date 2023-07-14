أنباء سعيدة للهلال؟ مانشستر سيتي يرفض بيع برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

هيثم محمد
Bernardo-Silva(C)GettyImages
انتقالاتباريس سان جيرمانمانشستر سيتيالهلالبيرناردو سيلفاالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الفرنسي - ليج 1دوري روشن السعودي

أين يلعب البرتغالي الموسم المقبل؟

أشارت آخر الأنباء القادمة من البرتغال إلى قرار مانشستر سيتي بخصوص نجمه برناردو سيلفا المطلوب في عدة أندية كبرى.

سيلفا الذي ارتبط بعروض من الهلال وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى اهتمام من برشلونة، قالت تقارير إنه يرفض التجديد مع سيتي.

وذكرت "ريكورد" أن مانشستر سيتي أخبر نظيره باريس سان جيرمان رفضه عرضه من أجل الحصول على النجم البرتغالي في ميركاتو الصيف الجاري.

وينتهي عقد سيلفا في 2025 ولكن البرتغالي بحسب تقارير سابقة اتفق مع ناديه الصيف الماضي على الاستمرار لعام إضافي ثم المغادرة، ولكن سيتي يأمل في إقناعه بالتجديد، والتوقيع على عقد محسن براتب وحوافز أفضل.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان سيعود بعرض جديد لضم اللاعب بسبب إصرار مديره الرياضي لويس كامبوس على ضم سيلفا الذي سبق وضمه لصفوف موناكو من بورتو وقت توليه الإدارة الرياضية لفريق الإمارة.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

1350 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة خلال فترة الانتقالات الحالية؟

  • 793جود بيلينجهام
  • 79كريستوفر نكونكو
  • 88دومينيك سوبوسلاي
  • 65ميسون ماونت
  • 46ساندرو تونالي
  • 279صفقة أخرى
1350 الأصوات

اختيارات المحررين