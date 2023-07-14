أنباء سعيدة للهلال؟ مانشستر سيتي يرفض بيع برناردو سيلفا إلى باريس سان جيرمان

أين يلعب البرتغالي الموسم المقبل؟

أشارت آخر الأنباء القادمة من البرتغال إلى قرار مانشستر سيتي بخصوص نجمه برناردو سيلفا المطلوب في عدة أندية كبرى.

سيلفا الذي ارتبط بعروض من الهلال وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى اهتمام من برشلونة، قالت تقارير إنه يرفض التجديد مع سيتي.

وذكرت "ريكورد" أن مانشستر سيتي أخبر نظيره باريس سان جيرمان رفضه عرضه من أجل الحصول على النجم البرتغالي في ميركاتو الصيف الجاري.

وينتهي عقد سيلفا في 2025 ولكن البرتغالي بحسب تقارير سابقة اتفق مع ناديه الصيف الماضي على الاستمرار لعام إضافي ثم المغادرة، ولكن سيتي يأمل في إقناعه بالتجديد، والتوقيع على عقد محسن براتب وحوافز أفضل.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان سيعود بعرض جديد لضم اللاعب بسبب إصرار مديره الرياضي لويس كامبوس على ضم سيلفا الذي سبق وضمه لصفوف موناكو من بورتو وقت توليه الإدارة الرياضية لفريق الإمارة.