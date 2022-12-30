أخبار الهلال اليوم | عودة كاريلو والمعيوف، ووليمة كنو

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 30 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 30 ديسمبر 2022.

الهلال يستعيد المعيوف وكاريلو

شارك عبد الله المعيوف وأندريه كاريلو في تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس مما أكد جاهزيتهما لمواجهة ضمك يوم غدٍ في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

الجناح البيروفي كان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة النصر وقد غاب عن المران في الأيام الأخيرة حتى عاد وشارك يوم أمس، والأمر ذاته ينطبق على حارس المرمى.

كنو يُقيم وليمة للاعبي الهلال

أقام محمد كنو لاعب وسط الهلال وليمة لزملائه اللاعبين عقب مران الأمس احتفالًا بنجاح العمليات الجراحية لزميلهم ياسر الشهراني.

الظهير الأيسر كان قد أجرى عمليتين جراحيتين في البنكرياس والوجه بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2021 إثر اصطدامه بحارس المرمى محمد العويس.

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Shahid