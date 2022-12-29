ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على طريقة شراء تذاكر مباراة الهلال وضمك في منافسات الجولة الحادية عشر لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وما هي الأسعار؟

يستقبل الهلال، نظيره ضمك، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي 2022-23، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال هذا الموسم لم يصل إلى المستوى المنتظر منه، فبعد مرور عشر جولات يحتل الموج الأزرق المركز الرابع من سلم الترتيب برصيد 21 نقطة، بعد التعادل مع النصر بهدفين لكل فريق في ديربي الرياض، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة أمام ضمك للاقتراب من القمة أكثر.

أما ضمك فتعادل سلبيًا مع الوحدة في الجولة الماضية، ويعمل للخروج بنتيجة إيجابية أمام الموج الأزرق، تساعده في مشواره بالبطولة هذا الموسم.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين وخصوصًا الهلاليين في حضور اللقاء، وهنا نتعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2023.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

طرحت تذاكر مباراة الهلال وضمك عبر موقع تطبيق Blu الخاص بنادي الهلال، ولا توجد وسيلة أخرى لشراء التذاكر سواه.

اضغط هنا لشراء تذاكر مباراة الهلال وضمك...

بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.

Shahid

ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال وضمك، في دوري روشن السعودي لموسم 2022-23، بداية من 20 ريال سعودي حسب درجة المقعد.

ما هو موعد مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 31 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر..

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - ضمك السبت 31 ديسمبر 2022

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تذاكر مباراة الهلال وضمك؟

عدم اشتراط التحصين والتحقق من الحالة الصحية في "توكلنا"

لا يلزم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة، ويوصى بالاستمرار بلبسها في الأماكن المغلقة.

بعد الشراء ، لا يمكن ان تسُترد قيمة التذكرة كما لا يمكن استبدالها ولا يجوز لغير الجهة المنظمة إعادة بيع التذكرة أو تحويلها لطرف ثالث بهدف تحقيق الربح ، وتصبح التذكرة باطلة عند إعادة بيعها أو تحويلها بشكل غير مسموح ، ولن يجوز لحاملها الدخول إلى المكان كما يمكن أن يتم إخراجه منه ، وتحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة معلن عنها بهدف إعادة بيعها من أجل تحقيق ربح أو كسب تجاري.

وقد اتخذت الوزارة مع الاتحادات والأندية الرياضية كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق البروتوكول، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وعلى من يخالف التعليمات الاحترازية سيكون عرضة للمخالفة حسب ما نصت عليه القوانين المحلية.

Shahid