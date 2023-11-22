أخبار الهلال اليوم | عودة سافيتش للتدريبات، وموقف نيفيش من العروض الإنجليزية

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 نوفمبر 2023
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سافيتش يُنعش تدريبات الهلال
انتعشت تدريبات الهلال الجماعية يوم أمس بتواجد الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد تعافيه من إصابته بالتواء في الركبة، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفتح في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.
اللاعب شارك في جزء من مران الأمس لكن متوقعًا أن يخوض التدريبات كاملة اليوم الأربعاء.
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رسميًا | اسم كبير .. الهلال يعلن عن إصابة جديدة تهدد أحلامه قبل ديربي النصر
كشف نادي الهلال السعودي، مساء يوم الثلاثاء، عن إصابة أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة من ديربي الرياض الكبير أمام النصر.
رسميًا | برعاية تركي آل الشيخ .. كريستيانو رونالدو يواجه ليونيل ميسي مجددًا
كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم، في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، على هامش فعاليات "موسم الرياض".
بعد القرار الإنجليزي .. حسم جدل انتقال روبن نيفيش من الهلال إلى نيوكاسل
"هل ينتقل البرتغالي روبن نيفيش من الهلال إلى نيوكاسل يونايتد؟!".. سؤال طرحه الآلاف من عشاق الفريق الأزرق، في الساعات القليلة الماضية؛ بعد القرار الإنجليزي الحاسم، الذي تم اتخاذه يوم الثلاثاء.
بعد تصريحات اللذيذ .. رئيس الهلال يجدد حديثه عن خطف رونالدو ويوجه رسالة استفزازية للنصر
عاد فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، للحديث عن تحويل وجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو من الزعيم إلى النصر، ليخالف بتصريحاته حديث سعد اللذيذ؛ رئيس رابطة الدوري السعودي والمدير التنفيذي المكلف ومن أدار ملف الاستقطابات العالمية لدوري روشن السعودي.
دعم الحوكمة .. المبلغ الأعلى للهلال والشباب وصدمة في جدة
أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس الثلاثاء نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك المبالغ المالية المقدمة للأندية بناءً على تلك النتائج.
"كنت سأضرب كثيرًا، ولكن!" .. نيمار يُعلق على مباراة البرازيل والأرجنتين
غاب نيمار نجم الهلال عن مباراة منتخب بلاده البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ولكنه لم يُفوت اللقاء دون التعليق عليه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.