دعم الحوكمة .. المبلغ الأعلى للهلال والشباب وصدمة في جدة

وزارة الرياضة السعودية أصدرت نتائج الربع الأول من تقييم الحوكمة

SHAHID

أعلنت وزارة الرياضة السعودية أمس الثلاثاء نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الأول من الموسم الرياضي 2023-2024، وكذلك المبالغ المالية المقدمة للأندية بناءً على تلك النتائج.

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فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة أعلن تصنيف الأندية إلى مستويات (أ - ب - ج - د - هـ) للأندية الرياضية الخاصة والعامة، وقد نجح 14 ناديًا من دوري روشن في الحصول على الدعم المالي فيما فشلت 4 أندية هي الفتح وضمك وأبها والطائي.

وتصدر الهلال والشباب أندية دوري روشن في مقدار الدعم المالي، حيث حصل كل منهما على 7 ملايين ريال وهي القيمة الكاملة للدعم بعد تحقيق الأول 12 مؤشرًا من أصل 14 فيما الثاني 8 من أصل 9، علمًا أن التقييم يختلف حسب نوعية النادي إن كان خاصًا أو عامًا.

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وحل النصر ثانيًا في قائمة أندية دوري روشن الأكثر حصولًا على الدعم بقيمة 5,175 ملايين ريال سعودي، ورغم أنه حقق 12 مؤشرًا من 14 إلا أن عدم انتقاله لفئة أعلى قلل من الدعم المالي المقدم له.

الصدمة كانت في جدة، حيث لم يحصل الاتحاد سوى على 4.5 ملايين ريال سعودي، رغم تحقيقه 12 مؤشرًا من أصل 14، وذلك لعدم انتقاله لفئة أعلى، فيما كان الأهلي الأقل حصولًا على الدعم، إذ حصل على دعم جزئي بقيمة 2,875 مليون ريال، إذ لم يُحقق سوى 9 مؤشرات من أصل 14.

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