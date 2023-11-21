رسميًا | برعاية تركي آل الشيخ .. كريستيانو رونالدو يواجه ليونيل ميسي مجددًا

مواجهة جديدة بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم، في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع، على هامش فعاليات "موسم الرياض".

آل الشيخ أعلن في وقتٍ سابق، مشاركة الهلال والنصر في "دورة ثلاثية" بموسم الرياض، على أن ينضم إليهما أحد الفرق العالمية.

وفي هذا السياق.. أوضح آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفريق العالمي الذي سينضم إلى ناديي الهلال والنصر في "الدورة الثلاثية"؛ هو إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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وأشار إلى أن "الدورة الثلاثية" التي ستجمع الهلال والنصر وإنتر ميامي؛ ستقام في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية الرياض.

ومن ناحيته.. رحب تركي آل الشيخ، بمشاركة الفريق الأمريكي في فعاليات موسم الرياض، مؤكدًا على أن "الدورة الثلاثية"، ستشهد متابعة عالمية كبيرة؛ نظرًا لتواجد نجوم عالميين؛ يتقدمهم ميسي، بالإضافة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، والهداف الصربي أليكساندر ميتروفيتش مع الهلال.

جدير بالذكر أن رونالدو واجه في مطلع العام الحالي، مع فريق يضم نجومًا من الهلال والنصر، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بقيادة ميسي وقتها، في النسخة الماضية من موسم الرياض.