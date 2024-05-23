أخبار الهلال اليوم | طقطقة متبادلة مع الشباب .. والاقتراب من أولى صفقات الصيف

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 23 مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 23 مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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شكك قبل الهلال واشتكى أمام النصر وسب جماهير الاتحاد .. تركي الضبعان "ثائر الطائي في وجه الكبار"!

إن قلنا اسم نادي الطائي قبل مواجهة أي من كبار دوري روشن السعودي فأعلم أن هناك حالة من الجدل والشد والجذب، وأحيانًا يصل الأمر لحد التطاول بين كافة الأطراف. "اقرأ التفاصيل"

على ملعب الشباب؟ رابطة المحترفين تحسم مكان احتفال الهلال بلقب دوري روشن

حسمت رابطة دوري المحترفين السعودي، مكان وموعد إقامة احتفال نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي، بعدما حسمه مؤخرًا بالفوز على الحزم برباعية مقابل هدف واحد، بالجولة 31. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال يقترب من رافينيا .. والأهلي سيضم مطرود مانشستر يونايتد!"

كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن آخر تطورات مفاوضات الهلال مع رافينيا نجم نادي برشلونة، لضمه خلال صيف 2024، كاشفًا أيضًا عن اللاعب الذي اقترب من الانضمام إلى الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"الجميع يسعى لتعطيلنا" .. مالكوم يكشف معاناة الهلال أمام أندية دوري روشن!

كشف البرازيلي مالكوم نجم نادي الهلال، عن المعاناة التي وجدها فريقه في مواجهة جميع فرق دوري روشن السعودي، خلال الموسم الحالي 2023-24، متحدثًا عن مواجهة النصر الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

"الأولوية ليست للهلال" .. وليد الفراج يكشف عن مفاجأة حول أزمة التتويج بلقب دوري روشن

كشف الإعلامي وليد الفراج عن مفاجأة بشأن احتفال الهلال ببطولة دوري روشن السعودي، وإقامته على ملعب المملكة أرينا. "اقرأ التفاصيل"

من أجل مونديال الأندية .. الهلال يستهدف خطف نجم ميلان من عمالقة أوروبا

بدأ نادي الهلال في الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وذلك باستهداف نجوم عالميين لتدعيم صفوفه، وتعزيز قائمة نجومه الذي يمتلكهم حاليًا، ليستهدف أحد أهم النجوم في ميلان الإيطالي. "اقرأ التفاصيل"

"رسالة ساخرة من 6 كلمات" .. الشباب يرد على تأجيل تتويج الهلال بدوري روشن!

لم يفوّت نادي الشباب فرصة البيان الصادر من رابطة دوري المحترفين السعودي، حول تأجيل احتفالية تتويج الهلال بلقب دوري روشن، حتى نشر رسالة فسّرها الكثيرون بأنها "ساخرة" من عدم إقامة الاحتفال على ملعبه. "اقرأ التفاصيل"

بعد رفض استضافة حفل التتويج .. الهلال "يطقطق" على الشباب بصورة مثيرة للجدل!

قد تظن أنها تغريدة عادية، تحمل صورة لأحد نجوم الهلال، وموعد لمباراة الطائي، إلا أن الصورة كانت كافية لإثارة الكثير من الجدل، ليصبح بطل الصورة محل تداول بين الجماهير الكروية، قبل ساعات من الجولة قبل الأخيرة في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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