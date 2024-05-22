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أحمد رفعت

على ملعب الشباب؟ رابطة المحترفين تحسم مكان احتفال الهلال بلقب دوري روشن

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تعرف على مكان وموعد إقامة حفل الهلال

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حسمت رابطة دوري المحترفين السعودي، مكان وموعد إقامة احتفال نادي الهلال بلقب دوري روشن السعودي، بعدما حسمه مؤخرًا بالفوز على الحزم برباعية مقابل هدف واحد، بالجولة 31.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان الهلال يُريد الاحتفال ببطولة دوري روشن السعودي خلال مواجهته ضد الطائي، التي ستقام غدًا الخميس، بالجولة 33 بالدوري، ولكن تعذر إقامة المواجهة على ملعب المملكة أرينا، بسبب عدم جاهزيته، ليتم نقله إلى ملعب نادي الشباب.

وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على أن إدارة نادي الشباب رفضت إقامة احتفال الهلال بلقب الدوري على ملعبها، لتحسم رابطة الدوري الأمر.

المباراة التالية

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بيانًا يؤكد خلاله على أن الرابطة قررت إقامة حفل التتويج على ملعب المملكة أرينا يوم الجمعة الموافقة 24 مايو.

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وأشارت الرابطة خلال البيان إلى أن الاحتفال سيقام في تمام التاسعة مساءً على ملعب المملكة أرينا، بالتنسيق مع إدارة النادي، بسبب تعذر إقامة مواجهة الهلال والطائي على نفس الملعب، ونقلها إلى ملعب نادي الشباب.

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