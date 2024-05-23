بعد رفض استضافة حفل التتويج .. الهلال "يطقطق" على الشباب بصورة مثيرة للجدل!

الهلال يرد على سخرية الشباب من تأجيل حفل التتويج بالدوري..

SHAHID

قد تظن أنها تغريدة عادية، تحمل صورة لأحد نجوم الهلال، وموعد لمباراة الطائي، إلا أن الصورة كانت كافية لإثارة الكثير من الجدل، ليصبح بطل الصورة محل تداول بين الجماهير الكروية، قبل ساعات من الجولة قبل الأخيرة في دوري روشن السعودي.

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ومع تعذر إقامة مباراة الهلال والطائي، المقررة مساء اليوم، على ملعب المملكة أرينا، أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن تنظيم المباراة على ملعب نادي الشباب، مع تأجيل مراسم حفل تتويج الهلال بلقب دوري روشن، إلى الغد، لتقام على ملعب الهلال.

وأفادت تقارير بأن نادي الشباب رفض استضافة مراسم تتويج الهلال بلقب دوري روشن السعودي، ما دفع الرابطة للتنسيق مع إدارة الزعيم، على إقامة المباراة في موعدها على ملعب الشباب، لحين جاهزية ملعب المملكة أرينا، لاستضافة حفل تتويج الأزرق باللقب، مساء الغد (الجمعة).

واختار المركز الإعلامي بنادي الهلال، صورة لمدافع الفريق، حسان تمبكتي، على موعد مباراة الطائي، بعنوان "التاسعة.. الخطوة قبل الأخيرة؛ لبطل الدوري".

وكان حسان تمبكتي بطل جدل كبير انتشر بين جماهير الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث انتقل إلى الهلال، قادمًا من صفوف الليوث، بعقد حتى يونيو 2027، ليثير غضبًا كبيرًا تجاه إدارة النادي، وانعكس بدوره على استقالة خالد الثنيان من رئاسة النادي، بعدما تم اتهامه بالموافقة على العرض الهلالي دون توقيع الرئيس التنفيذي أو موافقة أعضاء مجلس الإدارة.

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وحسم الهلال تتويجه بلقب الدوري السعودي، قبل ثلاث جولات على نهاية الموسم، فيما يتزعم صدارة الترتيب، برصيد 90 نقطة، بعد مرور 32 مباراة، ليبتعد بفارق 12 نقطة عن النصر الوصيف، فيما يأتي الشباب في المركز التاسع، برصيد 41 نقطة، بينما يتصارع الطائي، على البقاء، لوجوده في المركز الخامس عشر، برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

SHAHID