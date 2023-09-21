أخبار الهلال اليوم | ضحية كنو الجديدة .. وصفقة تاريخية مع النصر!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023، وما يدور حول الفريق.

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بعد التعافي من السرطان .. رحيل جانج هيون سو عن الهلال

انتهت رحلة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو مع فريقه نادي الهلال، وذلك بعد أن قضى في صفوفه 4 سنوات منذ 2019 وحتى الموسم الحالي. "اقرأ التفاصيل"

النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا .. الاتحاد السعودي يحدد المشاركين!

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية مشاركة الأندية في بطولتي النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم المقبل 2024-2025، بناءً على طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. "اقرأ التفاصيل"

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"كرهت المعيوف والشهراني" .. فنان سعودي يعبر عن حبه لعلي البليهي!

على الرغم من مواقفه المثيرة للجدل داخل الملعب، إلا أن النجم علي البليهي مدافع نادي الهلال، مازال يُحافظ على مستواه الذي جعل الكثيرين يبدون إعجابهم به، آخرهم أحد الفنانين السعوديين. "اقرأ التفاصيل"

"تعطونا رونالدو ونعطيكم نيمار" .. صفقة تاريخية مقترحة بين النصر والهلال!

على الرغم من أن جماهير الهلال والنصر سعداء بتواجد البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوفهما بالترتيب، إلا أن هناك اقتراحًا جماهيريًا بإجراء صفقة تبادلية تاريخية! "اقرأ التفاصيل"

كنو لا يتوقف .. كوليبالي ضحية جديدة لنجم الهلال

لا يشعر محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال بالراحة أبدًا طالما الأجواء هادئة داخل صفوف فريقه، حيث لا بد وأن يتدخل بالمقالب ومداعبة زملائه بالفريق. "اقرأ التفاصيل"

التحسن أو .. كواليس جلسة الهلال مع وكيل جيسوس!

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خيارين أمام المدرب البرتغالي جورج جيسوس، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر عليه الفريق أمام نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تذبذب المستوى في دوري روشن السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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