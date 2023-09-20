النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا .. الاتحاد السعودي يحدد المشاركين!

تعرف على الأندية التي ستشارك في البطولات الآسيوية الموسم المقبل

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن آلية مشاركة الأندية في بطولتي النخبة الآسيوية ودوري أبطال آسيا 2، خلال الموسم المقبل 2024-2025، بناءً على طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وسيشارك 3 أندية سعودية في بطولة النخبة التي ستنطلق الموسم المقبل لأول مرة، على أن يُشارك فريق واحد في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن آلية مشاركة الأندية المحلية في البطولات الآسيوية، حيث سيتأهل بطل دوري روشن السعودي 2023-2024 ووصيفه بجانب صاحب المركز الثالث إلى بطولة النخبة.

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وسيتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري، سيتم اعتماد صاحب المركز الرابع في دوري روشن للمشاركة في تلك البطولة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتماد هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث ستقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم 24 فريقًا، بينما تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 فريقًا، ويتم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث والتي تضم 20 فريقًا، والتي لا تشهد مشاركة سعودية.