التحسن أو .. كواليس جلسة الهلال مع وكيل جيسوس!

تعرف على تفاصيل ما حدث بين إدارة الهلال ووكيل جيسوس

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وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خيارين أمام المدرب البرتغالي جورج جيسوس، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر عليه الفريق أمام نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى تذبذب المستوى في دوري روشن السعودي.

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وتعادل الهلال في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا بهدف لمثله، أمام فريق نافباخور الأوزبكي.

وأشار الصحفي رودي جاليتي إلى أن الهلال اجتمع أمس مع وكيل أعمال جورج جيسوس، من أجل مناقشة مصير المدرب البرتغالي، بعد التعادل في دوري أبطال آسيا.

وأضاف جاليتي أنه على الرغم من تصدر دوري روشن السعودي، إلا أن إدارة الهلال أبلغت وكيل جيسوس بإمكانية إنهاء العقد، في حالة عدم تحسن مستوى الفريق خلال الفترة المقبلة.

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ويستعد الهلال لمواجهة ضمك بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم الخميس في أبها.

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