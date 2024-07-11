أخبار الهلال اليوم | صدمة الانتقالات الصيفية .. ونجم عالمي يُلمح بالانتقال للزعيم!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 11 يوليو 2024.

بـ"صورة نيمار وتعليق مثير" .. نجم عالمي يلمح للانتقال إلى الهلال

أثار النجم البلجيكي يوهان باكايوكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيندهوفن الهولندي، الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ بعد ارتباط اسمه بعملاق السعودية الهلال. "اقرأ التفاصيل"

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من أجل الانتقام .. رامون دياز يخوض تجربة جديدة بالبرازيل

حسم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق، وجهته الجديدة بعد أن انتهت علاقته مع ناديه السابق فاسكو دي جاما بإقالته من منصبه بشكل مفاجئ. "اقرأ التفاصيل"

صدمة صيف 2024 .. برنامج الاستقطاب يُحبط النصر والهلال في موسم الانتقالات!

تلقى ناديا الهلال والنصر صدمة كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من برنامج الاستقطاب برابطة الدوري السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

ليس القادسية .. فريق سعودي مفاجئ يقترب من ضم سلمان الفرج!

اقترب النجم سلمان الفرج لاعب وسط وقائد نادي الهلال السابق، من حسم وجهته الجديدة، بعد رحيله عن قلعة الزعيم مؤخرًا، حيث يتنافس أكثر من فريق على ضمه. "اقرأ التفاصيل"

"سنحقق أرقام الموسم الماضي" .. جورج جيسوس يرفع شعار التحدي مبكرًا!

رفع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال شعار التحدي مبكرًا أمام جميع الأندية، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2024-25. "اقرأ التفاصيل"

"الحقيقة تظهر ولو بعد حين" .. محمد الشيخ يرد على تشكيك الحائلي بعد أزمة الهلال والنصر!

أكد الناقد الرياضي محمد الشيخ، صحة مقولته حول تساوي الدعم بين أندية دوري روشن السعودي، بعد تعرضه لانتقادات سابقة، وتشكيك من قِبل أنمار الحائلي، الرئيس السابق لمؤسسة الاتحاد غير الربحية. "اقرأ التفاصيل"