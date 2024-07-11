"سنحقق أرقام الموسم الماضي" .. جورج جيسوس يرفع شعار التحدي مبكرًا!

مدرب الهلال يتحدى الجميع

رفع المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لفريق نادي الهلال شعار التحدي مبكرًا أمام جميع الأندية، وذلك قبل بداية الموسم الجديد 2024-25.

وانتظم فريق الهلال في تدريباته مساء أمس الأربعاء، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2024-25، بعدما انتهت فترة الإجازة التي حصل عليها لاعبو الزعيم.

وقال جيسوس خلال تصريحات لحساب الهلال على تطبيق "سناب شات": "شعارنا هو تقديم كل ما نمتلك للنادي، ونسعى لتقديم كل ما في وسعنا لتحقيق كل الأرقام التي حققناها الموسم الماضي".

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مدرب الهلال واصل: "فريقنا ما زال قويًا، ويكتسب المزيد من الصلابة والقوة، وسنكون جاهزين للموسم الجديد".

وشهدت تدريبات الهلال التي أقيمت مساء الأربعاء، مشاركة جميع اللاعبين الدوليين، بعد انتهاء الإجازة التي حصلوا عليها من مدربهم جيسوس، حيث يستعدون حاليًا للسفر إلى النمسا لمعسكر الفريق الإعدادي للموسم القادم.