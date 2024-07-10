من أجل الانتقام .. رامون دياز يخوض تجربة جديدة بالبرازيل

مدرب الهلال السابق في تجربة جديدة

حسم الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السابق، وجهته الجديدة بعد أن انتهت علاقته مع ناديه السابق فاسكو دي جاما بإقالته من منصبه بشكل مفاجئ.

وتعرض دياز لهجوم قوي من جانب جماهير فاسكو دي جاما، الأمر الذي دفع إدارة النادي لإقالته وعدم إبلاغه، حيث فوجئ بالإعلان عن إقالته عبر حساب النادي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي كورينثيانز البرازيلي، عن التعاقد مع رامون دياز، من أجل قيادته خلال الفترة المقبلة، بعقد يمتد حتى عام 2025.

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وبذلك يحصل رامون دياز على فرصة حقيقية من أجل الانتقام من فاسكو دي جاما، حيث سيلعب كورينثيانز مباراة غدًا ضد فريقه السابق في الدوري البرازيلي.

وكان دياز مدربًا لنادي الهلال، حيث نجح في قيادة الفريق لتحقيق الدوري السعودي للمحترفين مرتين، وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.